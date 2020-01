Celebs De mooiste en meest gedurfde looks op de rode loper van de Grammy’s

Al wie in de muziekwereld iets in de pap heeft te brokken, kwam zondagavond naar het Staples Center in Los Angeles om er de 62ste editie van de Grammy Awards bij te wonen. Grote winnaar van de avond werd Billie Eilish, maar op de rode loper lieten heel wat andere sterren zich ook niet onbetuigd. Zo arriveerde rapper Lil Nas X in een roze kostuum, trok Ariana Grande halfweg een tweede outfit aan omdat ze naar eigen zeggen niet kon kiezen en acteur Billy Porter tekende eens te meer voor de opvallendste outfit van de avond. The bold and the beautiful van de rode loper dus.