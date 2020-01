Gelukkig heeft deze slippende bestuurder een goede beschermengel

U kent het wel: slecht geslapen, de Nutella was op, pijn aan de goesting en ook nog eens te laat. Wel deze Canadese bestuurder had ook zo’n dag en ging daarom in een versnelling hoger naar zijn werk. Het noodlot slaat echter toe en terwijl hij het zand van Klaas Vaak uit zijn ogen wrijft slipt hij en verliest de controle over zijn stuur. Gelukkig beschikt de man over een goede beschermengel want wat vervolgens gebeurt lijkt bijna geënsceneerd. Als ik de bestuurder was zou ik meteen naar de krantenwinkel rijden en een paar kraskaarten kopen.