Dodental door noodweer in Brazilië stijgt tot 44

Het dodental als gevolg van dagenlange hevige stormen en overstromingen in de zuidoostelijke Braziliaanse deelstaat Minas Gerais is gestegen naar 44. Dat melden de autoriteiten zondag. Het aantal gewonden steeg naar 12, 19 mensen worden nog vermist. De regering van Minas Gerais heeft in 47 steden de noodtoestand uitgeroepen.