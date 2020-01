Basketbalicoon Kobe Bryant in tien cijfers

Onwezenlijk. Basketballegende Kobe Bryant overleed zondag op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash in Californië, samen met zijn amper 13-jarige dochter Gianna Maria. ‘The Black Mamba’ was voor velen een idool, een held en een icoon. Zijn carrière is in vele cijfers samen te vatten, wij pikken er de tien strafste uit.