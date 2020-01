Grammy Awards in basketarena LA Lakers vol eerbetonen aan Kobe Bryant

De 62ste Grammy Awards, de belangrijkste internationale muziekprijzen, werden vannacht uitgereikt in Los Angeles, in basketbalarena Staples Center. De thuisbasis van de LA Lakers, net nadat het nieuws binnenkwam dat hun basketlegende Kobe Bryant omkwam in een helikoptercrash. Terwijl fans buiten aan de zaal samenkwamen om te rouwen, was de awardshow binnen doorspekt met eerbetonen aan Bryant.