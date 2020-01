Gsm niet gebruikt is geen excuus: bestuurder mag die zelfs niet in hand houden

Wie een boete krijgt omdat hij of zij een smartphone vasthoudt achter het stuur, kan zich voortaan de moeite besparen om die boete aan te vechten. Volgens het Hof van Cassatie hoeft het openbaar ministerie niet te bewijzen dat de bestuurder het toestel ook echt gebruikt heeft, om hem of haar een boete te kunnen opleggen: de gsm gewoon in de hand hebben volstaat. Dat schrijft De Standaard maandag.

De Brusselse advocaat Cavit Yurt stapte naar Cassatie, nadat zijn cliënte in eerste aanleg en in beroep veroordeeld was, omdat ze haar telefoon vasthield in de wagen. “In het verslag van de agent stond ...