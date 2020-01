Lachen met joden? In Aalst doen ze het gewoon opnieuw

Wie dacht dat ze in Aalst na de heisa van vorig jaar niet meer met joden zouden lachen, is eraan voor de moeite. Tijdens de prinsenverkiezing afgelopen zaterdag liepen verschillende carnavalisten rond verkleed als jood. En ook de poppen met haakneuzen die vorig jaar zoveel ophef veroorzaakten, worden gerecupeerd voor de stoet op 23 februari. Het Forum der Joodse Organisaties overweegt om vooraf al klacht in te dienen, in de hoop “het te voorkomen”.