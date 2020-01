Ontsnapte olifanten zetten stad op stelten en amuseren zich rot in de sneeuw

Inwoners van de Russische stad Jekaterinenburg trokken donderdag grote ogen toen er plots twee volwassen olifanten door de besneeuwde straten zwierven. De enorme dieren waren ontsnapt uit een circus en besloten van hun herwonnen vrijheid te genieten. Een van de olifanten amuseerde zich in de sneeuw en had duidelijk geen zin om terug naar het circus te gaan. “Nog een mythe over Rusland ontkracht”, klonk het op sociale media. “Hier lopen dus geen beren over straat.”