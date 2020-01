Voormalig topbasketballer Kobe Bryant is zondag overleden in een helikoptercrash. Dat meldt het Amerikaanse TMZ. Bij het ongeval zouden ook alle inzittenden overleden zijn. Bryant werd 41 jaar oud.

