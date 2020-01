Slap Anderlecht pakt op een diefje de zege tegen rode lantaarn Cercle Brugge na onwaarschijnlijke slotfase

Anderlecht is een stap dichter bij Play-off 1 gekomen na een 1-2 zege bij rode lantaarn Cercle Brugge. De drie punten voor paars-wit waren volkomen onverdiend op basis van het spel. De Vereniging was 90 minuten lang beter, Anderlecht was extreem zwak, maar invallers Amuzu en Vlap scoorden beiden in een onwaarschijnlijk slot.