PVDA dient een klacht in tegen Michael Freilich, federaal parlementslid voor N-VA, wegens laster en eerroof. Het Kamerlid beschuldigde de extreemlinkse partij in een interview met De Zondag van antisemitisme. “Klinkklare leugens”, zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester.

In het bewuste interview heeft Freilich het over de jongerenafdeling van de PVDA, Comac. Hij beschuldigt de organisatie van antisemitisme, en maakt een vergelijking met de praktijken in nazi-Duitsland ...