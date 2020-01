Spanje volgt zichzelf op als Europees kampioen handbal

Foto: via REUTERS

Het Spaanse nationale handbalteam heeft zondag in Stockholm zijn Europese titel verlengd door de finale tegen Kroatië te winnen met 22-20. Noorwegen ging met het brons aan de haal door Slovenië met 28-20 te verslaan.

Dankzij de winst hebben de Spanjaarden hun ticket voor de Olympische Spelen 2020 in Tokio beet. De Kroaten verloren voor de derde keer een finale van het Europese kampioenschap. Ze zullen via het kwalifictatietoernooi in Parijs-Bercy moeten strijden tegen Frankrijk, Portugal en een Afrikaanse selectie. Hierbij worden slechts twee tickets uitgereikt voor Tokio 2020.