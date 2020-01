"Formule E is 'Super Mario Kart' maar dan met echte rijders"

Stoffel Vandoorne in zijn Mercedes Formule E-bolide Foto: Mercedes-Benz EQ Formula E Team

Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff is vol lof over de Formule E en de manier waarop het in enkele jaren tijd een belangrijke positie in de autosportwereld heeft weten te verkrijgen.

Enkele jaren geleden werd er vanuit de F1-wereld nog gelachen met de Formule E maar vandaag de dag zien we dat heel wat voormalig F1-piloten actief zijn in de Formule E. De Formule E is als sport dan ook aantrekkelijk geworden voor zowel de autoconstructeurs, de rijders alsook de fans.

Als motorsportbaas van Mercedes is Toto Wolff zeer vaak bij het Mercedes F1-team terug te vinden maar eind vorig jaar schoof hij doelbewust zijn activiteiten in de Formule 1 aan de kant om naar de openingsrace van het Formule E-seizoen 2019-2020 te gaan.

"Ik heb er echt van genoten," zei Toto Wolff volgens 'Crash.net' over zijn eerste kennismaking met de Formule E.

"Ik ben nooit eerder in Saudi-Arabië geweest en het begin van het Formule E-avontuur van Mercedes daar meemaken was zeer speciaal."

"Het publiek was fenomenaal en als je ziet hoe dit land zich open stelt, dat had ik niet verwacht. De manier van racen is duidelijk erg verschillend van de Formule 1."

"Ik beschouw het als een soort Super Mario Kart maar dan met echte rijders. We moeten de sport echt alle kansen geven."

In het kader van de elektrificatie van de straatwagens is de Formule E bovendien erg belangrijk voor de autoconstructeurs. Voor hen is het naast de Formule 1 immers een zeer mooi platform om zichzelf en hun wagens te promoten.

Voor het Mercedes Formule E-team komen onze landgenoot Stoffel Vandoorne en de Nederlander Nyck de Vries in actie.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: