F1-comeback Michael Schumacher werd bedacht tijdens een biertje ...

In 2006 nam Michael Schumacher afscheid van de F1, in 2010 maakt hij plots een comeback ... een comeback die bedacht werd tijdens het drinken van een biertje.

Michael Schumacher trok eind 2006 de deur bij Ferrari achter zich dicht en nam met zeven wereldtitels afscheid van de Formule 1. Het afscheid was definitief ... of toch niet want in 2010 was er plots de comeback bij het Mercedes F1 team.

Schumacher stond zo mee aan de wieg van de huidige successen die Mercedes de voorbije jaren in de Formule 1 behaalde. De comeback van Schumacher was destijds helemaal niet gepland en werd letterlijk tussen pot en pint bedacht.

In 2009 was BrawnGP uit het niets wereldkampioen geworden. Jenson Button veroverde de F1-titel en legde diep in het seizoen erg hoge looneisen op tafel. Mercedes was na de overname van het BrawnGP-team niet bereid om voor Button zo diep in de geldbuidel te tasten en moest op zoek naar een andere rijder.

"Toen het duidelijk werd dat we door de hoge salariseisen van Jenson er met hem niet uit zouden komen zat alles plots muurvast", aldus voormalig Mercedes F1-topman Nick Fry in gesprek met 'Flat Chat with Codders by F1 Racing'.

Fry had het jaar voordien samen met Ross Brawn en BrawnGP beide wereldtitels veroverd maar na de overname van Mercedes moest er dus halsoverkop een andere rijder gezocht worden.

"Er waren heel wat goede rijders. Nick Heidfeld had goede prestaties behaald. We namen de Duitser in overweging maar eigenlijk misten we een superster."

En zo werd er plots naar Michael Schumacher gekeken.

"Ross Brawn en ik hadden enkele biertjes op en ook Michael was erbij. Ik zei tegen Ross: "Hij is je vriend, praat eens met hem en nadien zullen we verder zien'."

"Vijf minuten laten kwam Ross Brawn terug en hij straalde. Michael was bereid om erover te praten. Het was een ongelooflijk mooi moment."

En zo geschiedde dus: Michael Schumacher maakte na enkele jaren afwezigheid zijn F1-comeback bij Mercedes. Zijn beste resultaat mag dan 'slechts' een podiumplaats in Valencia geweest zijn, toch meent Fry dat Schumacher mee aan de basis heeft gelegen van de successen die het Mercedes F1 team de voorbije jaren heeft behaald.

"Na een erg goede race of zelfs een overwinning heb je al snel de neiging om de debriefing kort te houden en naar een biertje te grijpen. Door hem zagen we in dat we zo'n moment moesten benutten. Michael had, ondanks zijn zeven wereldtitels en het feit dat hij multimiljonair was, een ongelooflijke wil om nog drie of vier uur te blijven zitten en alles na te bespreken. Dat was echt ongeëvenaard."

