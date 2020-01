Zsofi Horvath over miskraam: “Een ongekend verlies waarmee we plots geconfronteerd werden”

Een miskraam is een uitzonderlijk traumatische ervaring die nog lang kan nazinderen. Dat geldt ook voor miskramen in de eerste weken van de zwangerschap, blijkt uit een studie van onderzoekers van de KU Leuven en het Imperial College London. Ook gewezen Miss Belgian Beauty Zsofi Horvath maakt het mee. “De buitenwereld was nog niet op de hoogte, maar in het hoofd van mijn echtgenoot en mezelf waren we al met z’n drietjes. Het was een heel zware periode.”