“CD&V moet ermee stoppen iedereen te gijzelen. Er zijn verschillende coalities mogelijk zonder de N-VA of de CD&V. Als dinsdag blijkt dat CD&V zich niet wil engageren, dan moeten we niet langer kijken naar wat ideaal is, maar naar wat nodig is.” Dat heeft François De Smet zondag gezegd op de nieuwjaarsreceptie van DéFI in Nijvel.