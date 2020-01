Toon Aerts steekt voor het tweede jaar op rij de Wereldbeker op zak, dagzege is voor Mathieu van der Poel

Toon Aerts heeft voor het tweede jaar op rij de wereldbeker veldrijden op zak gestoken. De kopman van de Telenet Baloise Lions finishte in Hoogerheide tweede en wint de Wereldbeker zonder ook maar één manche als winnaar af te sluiten. De dagzege ging uiteraard naar thuisrijder Mathieu van der Poel. De Nederlander rijdt dit seizoen nog één wedstrijd, de WK-race volgende week in het Zwitserse Dübendorf. Wordt het zijn 24ste zege van het seizoen? Al het andere zou een verrassing zijn.

Het razendsnelle parcours in Hoogerheide zorgde voor een gesloten wedstrijdbegin. Althans, dat werd gedacht. Maar dat was buiten Mathieu van der Poel gerekend. De wereldkampioen, gisteren al winnaar in Zonnebeke, draaide het gashendel meteen open, enkel Toon Aerts durfde het aan het tempo van de Nederlander te volgen. Wout van Aert, gestart op de vierde rij, probeerde zo snel mogelijk naar de kop van de wedstrijd te fietsen.

Van der Poel, geïnspireerd door de ruime publieke opkomst, wachtte op niemand. Aerts volgde, de kopmannen van Pauwels Sauzen - Bingoal gaven aanvankelijk niet present. Van der Poel temporiseerde dan toch bij het einde van de eerste ronde, het moment voor een tiental renners (!!) om aan te sluiten, Wout van Aert sloot de rij samen met Thomas Pidcock.

Wapenstilstand

Het verwachte gesloten scenario kwam er dan toch. Mathieu van der Poel plaatste zich in het midden van het peloton, vooraan probeerde vooral Toon Aerts het tempo hoog te houden. Logisch! Hoe kleiner de kopgroep, hoe minder groot de gevolgen van eventuele pech in het slot van de wedstrijd. Aerts begon aan de slotmanche met een voorgift van 41 punten op Eli Iserbyt.

Maar ook Aerts kon de kopgroep niet uit elkaar rammelen. Opvallend: de Nederlanders hadden met van Kessel, Van der Haar en Nieuwenhuis drie stuks in de kopgroep zitten, naast Van der Poel. Het Belgische blok als wapen tegen Van der Poel? Hij lijkt volgend weekend toch de nodige steun te krijgen.

Intussen groeide de kopgroep aan tot een heus peloton. Toon Aerts bleef zijn duivels ontbinden en kreeg iets voorbij half koers heel even loon naar werk. Pidcock, Iserbyt, Vanthourenhout, Nieuwenhuis en Van der Poel pikten hun wagonnetje aan, Wout van Aert moest enkele lengtes prijsgeven maar ook hij kon even later opnieuw aansluiten.

Aanval Sweeck

Volgende aanval? Laurens Sweeck. De Belgische kampioen had echter de pech dat Mathieu van der Poel meteen reageerde. En het werd snel duidelijk waarom. Van der Poel knalde de Brabantse Wal omhoog alsof het niets was, de Belgen hingen met één versnellig bijna in de touwen. Sweeck spartelde, Iserbyt pompte en Aerts schokschouderde als vanouds. Bij de passage aan de finish bedroeg de kloof zes seconden. Eli Iserbyt wilde nog wel het verweer organiseren maar de Belgen zagen al snel het nutteloze van hun poging in.

Van der Poel bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit, Iserbyt en Toon Aerts reden in de achtervolging vooral een wedstrijd tegen elkaar met het kopmanschap in Dübendorf misschien wel als inzet. De twee Belgen hielden elkaar net zoals een week eerder in Nommay perfect in evenwicht. Enige verschil? Het ging deze keer om plaats twee. Van der Poel reed probleemloos naar de zege, de strijd om de tweede plaats werd beslecht in het voordeel van Toon Aerts die in de slotfase afstand nam van zijn West-Vlaamse opponent.