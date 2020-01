Uniek project in Bilzen: toeristische partners op speeddate

Bilzen -

De toeristische sector in Bilzen pakte uit met een verfrissend initiatief om elkaar beter te leren kennen. De ondernemers in de hotel- en B&B-sector en de uitbaters van restaurants, cafés en attracties namen deel aan een speeddate. In korte gesprekken van drie minuten leerden ze elkaar en de onderneming beter kennen. “Dit gaat zeker leiden tot nog meer beweging in de sector en interessante samenwerkingen”, merkt schepen van toerisme, Bruno Steegen op.