Wereldbeker vrouwen in extremis voor Annemarie Worst, Sanne Cant toont tekenen van beterschap met podiumplaats

De Nederlandse Annemarie Worst heeft de wereldbeker veldrijden bij de vrouwen gewonnen. De snelle slotmanche in het Nederlandse Hoogerheide werd gewonnen door Lucinda Brand, Ceylin Alvarado kwam ten val in de slotmeters. Wereldkampioene Sanne Cant reed haar sterkste wedstrijd van het seizoen, afgesloten op een derde plaats.

De droge ondergrond zorgde voor een razendsnelle wedstrijd waarin het moeilijk afstand nemen was. Beetje bij beetje dunde de kopgroep uit tot een groep van zeven: vier Nederlandse dames, de Britse Evie Richards en, jawel hoor, Sanne Cant. De strijd om de wereldbeker was dan weer een duel tussen Annemarie Worst en Ceylin Alvarado. Beide dames hielden elkaar nauwlettend in de gaten, wie als eerste over de finishlijn mocht ook de wereldbeker bijschrijven.

In de slotronde reden drie Nederlandse dames weg van hun vluchtgezellen: Alvarado, Worst en Lucinda Brand. Cant slaagde er nog in terug te keren en ook Kastelijn en Richards kwamen opnieuw aansluiten. Lucinda Brand lag duidelijk, euh, gebrand op de zege en probeerde opnieuw de forcing te voeren. Alvarado, leidster in de wereldbeker, probeerde de intrinsiek snellere Worst af te schudden maar Worst plooide niet. Zou de wereldbeker beslecht worden in een spurt met twee? Het zag ernaar uit, tot Alvarado op de laatste schuine kant ten val kwam. De wereldbeker was voor Worst, de dagzege voor Lucinda Brand, Sanne Cant werd knap derde.

In de marge van de wereldbeker raakte bekend dat Ceylin Alvarado haar contract bij het team van de broers Roodhooft heeft verlengd tot februari 2024.