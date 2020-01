Geen tweede manche voor Armand Marchant bij slalom van Kitzbühel

Armand Marchant is zondag vijftigste geworden tijdens de eerste manche van de Wereldbekerslalom in het Oostenrijkse Kitzbühel. Onze landgenoot klokte een chrono van 52”66, hetgeen niet volstond voor kwalificatie voor de tweede manche die om 13u30 op het programma staat.

De negentienjarige Noor Lucas Braathen was met een hoog startnummer alsnog de snelste in 50”49. Hij hield de Zwitser Daniel Yule (+0”33) en de Oostenrijker Michael Matt (+0”42) achter zich. Marchant mocht met startnummer 29 de piste op maar maakte in het middengedeelte een kapitale fout die hem heel veel tijd kostte. Een plaats in de top 30, noodzakelijk om de tweede run te halen, bleek dan ook niet meer mogelijk.

De 22-jarige Marchant maakte na twee jaar vol blessureleed op 24 november zijn comeback in de Wereldbeker in het Finse Levi. Op 5 januari in Zagreb eindigde hij op een historische vijfde plaats, het beste resultaat van een Belgische skiër ooit in een slalom. (belga)