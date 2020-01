Thierry Neuville neemt op slotdag leiding over in Rally van Monte Carlo, prestigieuze zege is in de maak

Twee sterke chronoritten op zondagochtend hebben er voor gezorgd dat Thierry Neuville de leiding in de Rally van Monte Carlo in handen heeft genomen. Met nog 32 kilometer te gaan, heeft de Hyundai-rijder nu vier seconden voorsprong op de Toyota van Elfyn Evans en iets meer dan elf tellen op diens teamcollega Sébastien Ogier.

Met de Col du Turini en de Col de Braus staan op de slotdag van de Monte Carlo twee beruchte klassiekers op het programma. Chronoritten waarin een rijder met lef het verschil kan maken, en dat is precies wat Neuville liet zien. Na de eerste doortochten op de KP’s in het hinterland van Monaco wist de Oostkantonner zijn achterstand van 6,4 seconden om te buigen in een voorsprong van vier tellen. Toyota-rijder Evans en Ogier stonden er bij en keken er naar. Neuville iets in de weg leggen bleek onmogelijk.

“Het is zo moeilijk om grip te vinden, ik had onmiddellijk door dat we tijd aan het verliezen waren”, aldus Evans. Ogier hield de uitleg eenvoudiger: “We zijn gewoon niet snel genoeg.”

Met nog twee proeven te gaan, een herhaling van de ochtendlus, lijkt Thierry Neuville op weg naar een prestigieuze zege. Al wil hij daar nog niet aan denken.

“De laatste KP ligt onze auto helemaal niet”, aldus Neuville. “In vergelijking met de Toyota is onze Hyundai een pak langer, waardoor het heel moeilijk is om de auto rond de scherpe haarspeldbochten te krijgen. En iedereen weet ook dat een rally als deze elk moment kan kantelen, we zijn er nog lang niet.”