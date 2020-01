Tour Down Under: onbekende Brit klopt Richie Porte en brengt Lotto-Soudal in staat van euforie: “Wat een binnenkomer!”

Drie zeges en één verjaardag. Het zero-alcohol-beleid voor de stafleden van Lotto-Soudal werd in de Tour Down door de omstandigheden meer niet dan wel toegepast. De twee sprintzeges van Caleb Ewan waren min of meer ingecalculeerd, de zege van Matthew Holmes op Willunga Hill was daarentegen een verrassing van formaat. In een sprint-à-deux versloeg de laatste overlever van de vroege vlucht zomaar eventjes Richie Porte. Geen zes op een rij voor de Australiër van Trek-Segafredo op de bekendste fietsheuvel van zijn land, wel een deugddoende tweede eindzege.