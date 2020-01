KRC Genk gaat met 4-1 ten onder in Gent

In een bijzonder genietbare topper trok AA Gent glansrijk het laken naar zich toe tegen KRC Genk. De Limburgers kwamen na een kwartier op voorsprong via Théo Bongonda, maar daarna ging het elftal van Jess Thorup op en over dat andere blauw-wit met doelpunten van Milad Mohammadi, ex-Kanarie Roman Bezus, Vadis Odjidja en Andersen Niangbo. AA Gent springt zo voorlopig naar een tweede plek, RC Genk blijft ook na zondag sowieso zesde.