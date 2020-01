Duizenden mensen tellen dit weekend vogels, ook de Borgloonse Leen helpt mee

Borgloon -

Duizenden mensen nemen dit weekend deel aan het jaarlijks tellen van vogeltjes die in hun tuin rond huppelen. Natuurpunt wil met die actie een duidelijker beeld krijgen van het vogelbestand in Vlaanderen en het verloop ervan. Ook in Limburg gingen tal van vogelliefhebber met pen en papier achter het raam zitten.