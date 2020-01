Leerlingen en leerkrachten van de Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad hebben de beste LEGO-robot van de Benelux gebouwd en mogen naar de wereldfinale in het Amerikaanse Detroit.

Zes leerlingen en twee coaches van de Sint-Martinusscholen hebben zaterdag in het Nederlandse Breda de overwinning weggekaapt in de Benelux First LEGO League. Vierenvijftig teams uit België, Nederland ...