Gynaecoloog voert spoedkeizersnede uit, maar snijdt daarbij in wang van baby

Een jongetje en zijn ouders krijgen 3.500 euro schadevergoeding van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven omdat een arts tijdens een spoedkeizersnede de baby in de wang sneed. Omdat het ziekenhuis niet zelf met een regeling over de brug kwam, stapten de ouders naar de rechter. Die gaf hen nu gelijk. De definitieve schadevergoeding wordt later bepaald, als het jongetje oud genoeg is voor een plastische ingreep.