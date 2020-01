Charleroi-KV Mechelen opnieuw onderbroken door mist

De competitiewedstrijd Charleroi-KV Mechelen is in de 23e minuut stilgelegd wegens mist. Na tien minuten wachten bleek de mist wat weggetrokken en werd er hervat. Een kwartier later wees ref Dierick de spelers opnieuw naar de kleedkamer. Er zal nu weer even gewacht worden. Ook in Moeskroen en in Gent, waar vanavond STVV en KRC Genk op bezoek gaan, hangt er mist maar zou gewoon gespeeld kunnen worden.