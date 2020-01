Honderdtal mensen betogen tegen invoer 5G in België

Op het Albertinaplein in Brussel hebben zaterdagnamiddag een honderdtal mensen betoogd tegen de uitrol van 5G in België. De manifestanten wijzen op de fundamentele problemen voor de volksgezondheid die deze technologie volgens hen dreigt te veroorzaken en ze verwijten de overheid dat ze de bevolking onvoldoende over die gevaren informeert. Ook het stijgend energieverbruik, de veranderingen in werk en werkgelegenheid, de uitputting van zeldzame metalen en water, en de lage recyclagegraad van metalen legeringen baren hen zorgen.