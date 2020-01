Adil en Bilall op weg naar nieuwe records in VS

De goednieuwsshow rond de nieuwe Bad boys- film onder regie van Adil El Arbi en Bilall Fallah blijft maar duren. Volgens het gespecialiseerde Amerikaanse zakenblad Forbes is de film op weg om de beste release van januari ooit te worden. Geen enkele film die uitkwam in januari leverde immers al 100 miljoen dollar op in diezelfde maand. Tot Bad boys for life nu.

LEES OOK: Bad boys schieten box office aan flarden

Januari is doorgaans een slappe maand voor films. In de laatste tien jaar in de VS konden slechts vier films die in de eerste maand van het jaar gelanceerd ...