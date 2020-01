PSG-talent op weg naar Standard om de defensie te versterken

Moussa Sissako is dicht bij een overgang naar Standard. Het 19-jarige talent van PSG wordt dit weekend verwacht voor medische testen en moet worden gehuurd (met aankoopoptie).

Standard anticipeert dan toch op het nakende vertrek van Dimitri Lavalée. De Luikenaars zijn volgens onze informatie bezig met de piepjonge Franse Malinees Moussa Sissako. De centrumverdediger (1m89) moet voor meer opties in het hart van de defensie zorgen. Omdat Sissako, die zij debuut voor hoofdmacht van de leider in de Ligue 1 nog niet heeft gemaakt, tweevoetig is kan hij evengoed links- als rechtscentraal achterin spelen.

Het is de bedoeling om Sissasoko het komende halfjaar te huren en daarbij een aankoopoptie op te nemen. Dit weekend wordt hij al verwacht voor zijn medische keuring.