Denise Betsema keert in Zonnebeke terug in competitie met tweede plaats, Luxemburgse Christine Majerus grijpt de zege: “Het deed deugd om me opnieuw crosser te voelen”

Denise Betseman heeft haar terugkeer in het veld niet gemist. De Nederlandse weet pas sinds vorige week vrijdag dat ze opnieuw mag koersen na een dopingschorsing en kwam vanmiddag voor het eerst terug in competitie uit in het West-Vlaamse Zonnebeke. De Nederlandse moest enkel de Luxemburgse Christine Majerus voor zich dulden.

Ondanks een slechte startpositie zat de renster van Pauwels Sauzen - Bingoal in een mum van tijd opnieuw in de kop van de wedstrijd. De Texelse, vorig jaar goed voor vijftien zeges, geraakte voorop met de Luxemburgse Majerus en Ellen Van Loy.

In de voorlaatste ronde probeerde Betsema een kloof te slaan maar Majerus plooide niet. De Luxemburgse wegrenster liep in de slotfase voorbije Betsema en liet zich in de slotmeters niet meer de kaas van het brood halen. Zege voor Christine Majerus, Betsema eindigde op een onverwacht mooie tweede plaats.

"Het deed deugd om me weer crosser te voelen maar na de wedstrijd doet het toch wel wat pijn hoor. Het ontbreekt me duidelijk nog aan wedstrijdritme en ik ben dan ook zeer tevreden met die tweede plaats. De laatste loopstrook heeft me de das omgedaan. Christine Majerus is nu eenmaal de betere loopster van ons tweeën en dat werd vandaag opnieuw duidelijk. Het lukte me echt niet om op de weg haar nog te remonteren al deed ik daar wel mijn uiterste best voor", gaf Denise Betsema mee.

De Nederlandse moest de Kasteelcross aanvatten op de laatste startrij maar kon zich in een mum van tijd naar voor wringen. "Ik kon beetje per beetje opschuiven maar dat kostte me natuurlijk krachten. Op het einde van de wedstrijd zat ik wel compleet in het rood. Ik ben alvast zeer blij dat ik bij mijn eerste cross meteen op het podium sta. Ik heb enorm genoten van vandaag en zeker van alle aanmoedigingen die ik kreeg bij mijn comeback", gaf Denise Betsema mee.