De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft donderdag harten gestolen tijdens de Australian Open.

Nadal sloeg een tennisbal per ongeluk tegen het hoofd van een ballenmeisje, maar bekommerde zich al snel over haar en gaf haar een zoen. Na de match ging hij ook nog even kijken of alles oke was en gaf haar ook zijn haarband. Nadal won de match uiteindelijk tegen de Argentijnse Frederico Delbonis met 6-3, 7-6(4), 6-1.