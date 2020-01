Thierry Neuville moet rol lossen in Rally van Monte Carlo

Tijdens de eerste twee proeven van de zaterdagetappe van de Rally van Monte Carlo heeft Thierry Neuville wat terrein moeten prijsgeven op de Toyota-concurrenten Evans en Ogier. De Hyundai-kopman volgt nu op 16,6 seconden van Elfyn Evans.

Twee proeven, samen slechts 37,5 kilometer lang, zouden de 88ste editie van de Rally van Monte Carlo in de plooi kunnen hebben gelegd. Op de bergwegen in de Hautes-Alpes vlakbij Gap vielen ’s ochtends nogal wat sneeuw- en ijzelstroken te noteren, wat de toppers er toe aanzette om spijkerbanden te laten monteren.

Aanvankelijk leek dat in het voordeel van Thierry Neuville uit te draaien: in de eerste chronorit naar La Bâtie-Neuve zette hij de snelste tijd neer, waardoor hij tot op minder dan zes seconden van leider Sébastien Ogier naderde.

De ommekeer kwam echter een uurtje later. Op de proef tussen La Bréole en Selonnet had de zon haar werk gedaan, waardoor nogal wat sneeuw en ijs verdween. Spijkerbanden waren nog steeds de beste optie, maar het lef van de rijder speelde ook een belangrijke rol. Wie op de gesmolten stroken het meeste risico’s durfde nemen, kon daar zijn voordeel uit halen.

Elfyn Evans bleek de grootste lefgozer. De Welshman smeerde Toyota-teammaat Ogier meer dan zeven tellen aan de broek, Neuville moest met zijn Hyundai 13 tellen toegeven. De som was snel gemaakt: met nog iets meer dan 100 kilometer tegen de klok voor de boeg moet onze nationale rallytrots 16,6 seconden weten goed te maken. Dat wordt geen sinecure, beseft hij ook zelf.

Verre van gelopen

“Het wordt moeilijk, maar het is verre van afgelopen”, klonk Neuville strijdvaardig in het servicepark in Gap. “Grote verschillen als deze komen in de Monte Carlo wel meer voor. Zij zullen zich donderdagavond (toen Neuville iedereen met 25 seconden of meer klopte, red.) ook wel anders hebben voorgesteld. Misschien heeft Elfyn hier meer risico’s genomen, maar dat verklaart hooguit vijf seconden van het verschil. Voor het overige heb ik geen idee waar hun tijdswinst vandaan komt. In de eerste proef hou ik ze nog achter me, in de tweede lopen ze zomaar van me weg. Vreemd. En het is niet dat ik stilstond. Als je iemand als Sébastien Loeb (negenvoudig wereldkampioen, red.) in dezelfde wagen met meer dan één seconde per kilometer kan kloppen, dan ben je niet slecht bezig.”

Deze namiddag volgt een herhaling van de ochtendlus, op zondag worden er nog vier chronoritten afgewerkt.