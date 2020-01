Hoe groot is kans dat het coronavirus in België toeslaat na eerste ‘valse’ melding?

In het Sint-Pieterziekenhuis in Brussel werd vrijdagavond een eerste patiënt in isolement geplaatst nadat hij zich had aangemeld met de symptomen van het coronavirus. Na onderzoek van de bloedstalen bleek het om een vals alarm te gaan: de patiënt kampte gewoon met een griep. Maar wat is de kans dat we hier echt te maken zullen krijgen met het virus en hoe zijn we daarop voorbereid?