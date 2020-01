Op het Canadese eiland Newfoundland sneeuwt het al sinds kerstavond onophoudelijk. Intussen werd de noodsituatie afgekondigd omdat het niet meer veilig is om buiten te komen.

De eilandbewoners doen hun best om door te gaan met hun leven, maar dat is niet altijd eenvoudig door de enorme hoeveelheid sneeuw. Zeker niet als je één detail vergeet wanneer je je auto parkeert, zoals de vrouw in bovenstaande video: “Ik kan amper instappen.”