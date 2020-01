Leonard leidt Clippers naar zege in NBA, Milwaukee klopt Charlotte in Parijs

De Los Angeles Clippers hebben vrijdag in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie (NBA) de volle buit veroverd tegen Miami. De Clippers haalden het onder leiding van een ijzersterke Kawhi Leonard met 122-117.

Leonard was, voor het eerst in negen jaar carrière in de NBA, goed voor een triple double. De 28-jarige Amerikaan nam 33 punten, tien rebounds en tien assists voor zijn rekening. Ook zijn teammaat Landry Shamet had zijn aandeel in de zege met 22 punten. Voor Miami volstonden de twintig punten van Jimmy Butler niet.

??? Kawhi 1st career triple-double ???



Kawhi Leonard (33 PTS, 10 REB, 10 AST) scores 30+ PTS for the 7th consecutive game and the @LAClippers win in Miami! #ClipperNation pic.twitter.com/qrW1PABgpM — NBA (@NBA) January 25, 2020

In Parijs klopte Milwaukee, in de eerste NBA-partij ooit op Franse bodem, Charlotte met 116-103. Giannis Antetokounmpo blonk in het winnende kamp uit met dertig punten. Aan de overzijde lukte Malik Monk in de Franse hoofdstad 31 punten. Milwaukee blijft met veertig zeges tegen zes nederlagen in het oosten aan kop. (belga)