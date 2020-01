Schakel de wifi uit en 7 andere tips om je ticket voor Tomorrowland niet te missen

Het is stilaan een traditie geworden die even groot is als het festival zelf: fans die enkele minuten te laat zijn, of die hun pagina vernieuwden en zo helemaal achteraan de wachtrij terechtkwamen om alsnog naast het felbegeerde ticket voor Tomorrowland te grijpen. Toch moet je geen IT-genie zijn om je kansen op een ticket te vergroten: wij lijstten de belangrijkste tips voor je op.