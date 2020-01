Hannes Wolf moet Genk naar top zes loodsen: “Winnen, daar draait het om. Altijd”

Na het gesprek wensen we Hannes Wolf “veel geluk”. Waarop de Duitser grijnzend terugkaatst: “Geluk, dat heb je altijd een beetje nodig.” De amper 38-jarige trainer van de KRC Genk weet het als geen ander. Hij mag dan de jongste trainer in eerste klasse zijn, de minst ervaren is hij zeker niet. Geluk bracht hem elf jaar geleden in het spoor van Jürgen Klopp, een gebrek aan geluk maakt dat de ooit zo bejubelde Duitser vandaag in België is aanbeland.