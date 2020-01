Jasper Philipsen (5de) zeker van puntentrui Tour Down Under: "Het vat is wel af"

Een ritzege zoals vorig jaar zat er niet in, maar Jasper Philipsen verlaat de Tour Down Under niet met lege handen. Nog voor de slotrit is hij zeker van de blauwe puntentrui. De 21-jarige spurter van UAE uit Ham treedt hiermee in de voetsporen van kleppers als Peter Sagan (2018), Caleb Ewan (2017) en Geraint Thomas (2013). "Het is leuk voor de eer, maar ik had veel liever een zege geboekt."

Voor het eerst in deze Tour Down Under kwam je er in de sprint niet echt aan te pas. Hoe komt dat?

"De finale was een pak lastiger dan die van de voorbije sprintritten. Op 20 kilometer van de streep lag er nog een pittige helling waar de klassementsrenners vol koersten. Samen met de andere sprinters kon ik nog terug aansluiten, maar ik miste duidelijk frisheid. Ik was niet honderd procent in orde om mee te sprinten voor de zege. Al tijdens de tussensprints voelde ik niet dezelfde kracht als de voorbije dagen. In de slotkilometer moest ik na de laatste bocht zelfs even harken om de renner voor mij te kunnen volgen. Het vat is een beetje af."

Misschien was het niet slim om een jonge renner van 21 onderweg te laten opdraven in elke tussensprint. Dat hakt er in.

"Je mag dat inderdaad niet onderschatten. Het zijn wel korte ritten, maar het blijft wel een wedstrijd van WorldTour-niveau. In de finale wordt er altijd op de limiet gekoerst. Ik miste sowieso frisheid om dichter te eindigen dan de vijfde plaats. Het was ook een tricky finale, ook de andere grote sprinters lieten zich verrassen. We wisten dat er rugwind stond, maar ik had niet verwacht dat het peloton zo op een lint zou zitten in de slotkilometer."

Naar verluidt ging je in de laatste bocht ook in de clinch van Ewan.

"Het was vooral Ewan die in de clinch ging met mij. Ik zat gepositioneerd in het wiel van Bennett, maar blijkbaar wou ook Ewan daar zitten en hij duwde mij er nogal stevig uit. Het scheelde niet veel of hij werd net als vorig jaar gediskwalificeerd."

Het is nochtans niet van je gewoonte om in de voorbereiding op de sprint opzij geduwd te worden.

"Ik heb mij inderdaad beetje laten doen, maar ik dacht bij mezelf: als het niet het wiel van Bennett is dan pak ik gewoon het wiel van Ewan. Helaas voelde Ewan al vrij snel aan dat we te laat zouden komen voor de ritzege en liet hij het lopen. Ik ben dan nog wel beginnen sprinten, maar dat was eigenlijk tegen beter weten in."

Met de vijfde plaats ben je nu wel zeker van de puntentrui. Toch tevreden?

"Het is iets, maar ook niet veel. Het heeft niet dezelfde betekenis en impact als de groene trui uit de Tour. Dit is vooral voor de eer. Het is altijd leuk om een leiderstrui te mogen dragen, maar ik had veel liever net als vorig jaar een ritzege gepakt."

Waar komt deze trui straks te hangen?

"Ik woon nog bij mijn ouders. Beneden in de fitnesskamer hangt er eigenlijk nog niks aan de muur, dus dat lijkt mij de ideale plek. Ik hoop wel dat er snel nog wat meer komt te hangen naast deze blauwe trui. Vorig jaar was ik al tweede in het puntenklassement van de Ronde van België en de BinckBank Tour.”