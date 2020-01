MVDP: een compilatie van kanjers

Het is allerminst een geheim dat Mathieu van der Poel is opgekweekt uit een superieure genenpool. Vader Adrie, naamgever van de wereldbekercross in Hoogerheide, fietste een impressionante erelijst bij elkaar. Grootvader Raymond Poulidor evenzeer. Als we tal van stemmen uit de sportwereld mogen geloven, gaat Van der Poels suprematie echter verder dan genetische overdracht. Zo schuilt er in het ‘wonder op twee wielen’ ook een tikkeltje Ronaldinho, Nino Schurter, Jeffrey Herlings en Max Verstappen.