Wetenschap versus de perfecte moord

Sinds men vanaf de jaren 80 DNA ging gebruiken in sporenonderzoek, heeft de forensische wetenschap enorm aan belang gewonnen in de bewijsvoering van (straf)zaken. Vooral de voorbije twee decennia volgden de ontwikkelingen elkaar in sneltempo op; voortschrijdende kennis en kunde die heel wat ethische en juridische kwesties oproepen. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om op basis van een fractie genetisch materiaal een compleet en waarheidsgetrouw daderprofiel op te stellen. Welke technische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen zal de forensistiek de komende jaren doormaken? Hoe zal het sporenonderzoek evolueren? En zal er ooit een dag komen dat de forensische wetenschap feilloos iedere misdaad kan oplossen?