Vanochtend is het in Limburg op de meeste plaatsen alweer volledig bewolkt met een laag wolkendek. De temperatuur schommelt rond het vriespunt.

In de loop van de dag ontstaan er gaten in het wolkendek, vermoedelijk het eerst in het oosten van de provincie. Vervolgens breiden de opklaringen zich langzaam verder uit naar het westen. Het blijft ...