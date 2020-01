Tongeren -

Vrijdagavond woedde er een hevige woningbrand aan de Overhaemlaan in Tongeren. De vier bewoners konden gelukkig op tijd ontkomen. De dochter is afgevoerd naar met de ziekenwagen wegens rookintoxicatie. De oorzaak ligt bij een schoorsteenbrand die is doorgeslagen naar de achterbouw. De brandweer heeft een vals plafond moeten openbreken. Over de schade is momenteel nog niets geweten, al stelt de brandweer dat het huis tijdelijk onbewoonbaar zou zijn. Later meer.