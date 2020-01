Vrouw vergeeft man die haar messteken gaf

Tessenderlo -

In de Hasseltse correctionele rechtbank is het proces voortgezet tegen een man (55) die zijn vrouw in Tessenderlo zeven messteken toediende. Ze raakte levensgevaarlijk gewond, maar overleefde de aanslag. “Ik vergeef het hem. Een schadevergoeding moet ik niet hebben”, klonk het vrijdag in de rechtbank.