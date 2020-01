Stijn Desmet start EK shorttrack met drie zeges

Met drie overwinningen in de series heeft Stijn Desmet op de eerste dag van de Europese kampioenschappen shorttrack laten zien in goede vorm te verkeren. Desmet is duidelijk hersteld van de polsoperatie die hij in december onderging.

Als enige van de vier Belgische deelnemers won de 21-jarige Desmet vrijdag in het Hongaarse Debrecen achtereenvolgens zijn races op de 1.500, de 500 en de 1.000 meter. Zijn oudere zus Hanne (23) zegevierde in Fönix Arena ook op de 1.500 en de 1.000 meter, maar moest op de 500 meter genoegen nemen met de derde plaats. Haar tijd (44.112) was wel voldoende om een herkansing te ontlopen.

Alexandra Danneel en Rino Vanhooren werden wel gedwongen zaterdag in de vroege uren in de herkansing te schaatsen. Dat geldt op de 500 meter voor beiden, op de 1.500 meter voor Vanhooren en op de 1.000 meter voor Danneel. Voor Danneel was de derde plaats op de 1.500 meter in 2:32.580 voldoende om de halve finales te bereiken. Op de 1.000 meter eindigde Vanhooren als tweede, waardoor hij op dat onderdeel de strijd in de kwartfinales kan voortzetten.