Belgische achtervolgsters maken kans op brons op WB in Canada

De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg strijdt vrijdagnacht voor de bronzen medailles tijdens de wereldbekermanche baanwielrennen in het Canadese Milton.

Donderdag kwalificeerde het kwartet zich als vijfde met een tijd van 4:28.08. Dat zorgde ervoor dat de Belgen vrijdag in de eerste ronde moesten uitkomen tegen Duitsland. Tijdens die race werd juniore Katrijn De Clercq vervangen door Gilke Croket. De andere vrouwen bleven Jolien D’hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt. In hun tweede achtervolging deden de Belgen met een tijd van 4:23.305 beduidend sneller dan in de kwalificaties. Het leverde hen een plek op voor de kleine finale voor de bronzen medailles, waarin ze zullen moeten strijden tegen het thuisland. De Canadezen klokten in de eerste ronde een tijd van 4:23.501.

Eind november veroverde de Belgische achtervolgingsploeg bij de vrouwen nog de zilveren medaille op de wereldbekermanche in Hongkong. De ploeg van bondscoach Peter Pieters is nog in de running voor een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio.