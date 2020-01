De Europese Unie heeft een EU-ambassadeur aangeduid in het Verenigd Koninkrijk. Na de Brexit eind deze maand is het VK voor de EU een derde land. Vanaf 1 februari wordt de Portugees João Vale de Almeida de hoogste EU-diplomaat in Londen, zo deelde de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid Josep Borrell vrijdag mee.