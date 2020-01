Vader Meghan Markle toont nooit eerder geziene foto’s van zijn dochter

Thomas Markle, de vader van Meghan Markle, heeft in een documentaire een hele reeks nooit eerder vertoonde foto’s van zijn dochter gedeeld. Ook vertelt hij dat hij graag zijn dochter begeleid had naar het altaar, toen ze in het huwelijksbootje stapte met prins Harry.

Negentig minuten lang trekt Thomas Markle op Channel 5 van leer tegen zijn dochter. Zo vindt hij onder meer dat Meghan het Britse koningshuis goedkoop gemaakt heeft. “Ik kan niet begrijpen dat ze de Britse Queen dat kan aandoen.” Maar tegelijkertijd toont hij zich ook van zijn meer gevoeligere kant. “Ik was jaloers op prins Charles. Hij wandelde mijn dochter naar het altaar. Ik kon alles live op televisie volgen. Ik heb toen echt zitten huilen. Ik had nog maar net een hartaanval gekregen en was nog aan het herstellen. Ik kon er niet bij zijn want ik mocht het vliegtuig nog niet op.”

Na alle kritiek spreekt hij toch nog over een liefdevolle relatie met zijn dochter. “Mijn band met haar is het belangrijkste wat ik ooit gehad heb. Ik mis haar enorm. Ik mis vooral wie ze was. Wie ze nu is, weet ik niet en dat is net het probleem.”

Als extraatje voor de kijkers deelde Thomas nog een hele reeks foto’s van zijn dochter.

