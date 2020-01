Vrouw is apetrots na borstvergroting, tot plots één borst begint op te zwellen

De 30-jarige Britse Hannah Packham ging in 2014 onder het mes om haar borsten te vergroten. Na jaren ontevreden rond te lopen met haar A-cup, kreeg ze eindelijk de D-cup waar ze van droomde. Haar borsten waren “perfect”, tot er eentje groter leek te worden dan de andere.

In een week tijd zwol haar linkerborst op tot de grootte van een kleine meloen. Gedurende vier maanden, ten gevolge van een ellenlange wachtlijst in het ziekenhuis, liep ze rond met één borst die vijf keer groter was de dan de andere. De dokters konden uitvissen wat er aan de hand bleek te zijn: een van haar implantaten had het begeven. De enige oplossing: allebei de implantaten verwijderen.

Eén keer en dan nooit meer? Niet voor de Packham: intussen heeft Packham alweer een nieuw paar om mee te pronken.