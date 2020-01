Twee inbraken in Eksel, een inbraak in Hechtel

Hechtel-Eksel - Donderdagavond is bij de politie een inbraak in een huis in de Sint-Lambertusstraat in Hechtel gemeld. De indringers hadden de achterdeur geforceerd om dan alle kamers te doorzoeken. Op het eerste gezicht is er niets gestolen. In de vooravond waren op de Zwaluwenlaan in Eksel al twee indringers op heterdaad betrapt toen de bewoners rond 17 uur thuiskwamen. De dieven gingen lopen. Ook daar is de buit nihil. Bij een inbraak in de Veldstraat in Eksel werd geld gestolen. Die feiten werden rond 20 uur bij de politie gemeld. Daar hadden indringers de hele inboedel overhoop gehaald. In het huis werd een sporenonderzoek uitgevoerd.